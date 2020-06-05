Белоруссия ответила «Газпрому» на требование вернуть долг

Министерство энергетики Белоруссии отправило письмо на имя главы «Газпрома» Алексея Миллера по поводу поставок газа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Документ стал ответом на обращение «Газпрома» в адрес белорусского министра энергетики Виктора Каранкевича, в котором российская компания требовала вернуть долг, превышающий 165 миллионов долларов, и называла это условием начала переговоров.

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В письме белорусской стороны отмечается, что противоречия по поводу задолженности возникли из-за методики определения стоимости газа с учетом его калорийности. Спор по этому поводу ведут ГПО «Белтопгаз», ОАО «Нафтан» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

При этом в министерстве указали, что переговоры должны коснуться методики ценообразования с 1 января 2021 года, а также поставок газа в 2020-м.

Для решения текущих вопросов Белоруссия предложила «Газпрому» объяснить, каким образом он считает стоимость газа с подтверждением пригодности методики в соответствии с национальным законодательством, и пообещала оперативно рассмотреть вопрос.

Этой весной глава Белоруссии Александр Лукашенко не раз жаловался на завышенную, по его мнению, цену на российский газ. Он указывал, что даже Германия покупает его почти в два раза дешевле. В ответ на это президент России Владимир Путин назвал стоимость контрактов экономически обоснованной, связанной с затратами и инвестициями поставщиков. Также цену на газ от России просили снизить другие участники ЕАЭС — Киргизия и Армения.

«Газпром» согласился начать переговоры о пересмотре контрактов для Белоруссии, но только с 2021 года и после уплаты долга. Сразу же после этого заявления Минск указал, что не признает задолженность.

Ранее аналогичная ситуация возникала при поставках российского газа на Украину и в Польшу. После многолетних разбирательств Стокгольмский арбитраж признавал правоту претензий истцов и выписывал штрафы «Газпрому». В результате Украина не покупает российский газ напрямую с 2015 года. Польша не намерена продлевать контракт на поставки после 2022-го.

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