Белоруссия отказалась возвращать России долг за газ в размере 165,57 миллиона долларов. В Минске заявили, что не имеют задолженности перед Москвой. Об этом говорится в заявлении Минэнерго республики.

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В ведомстве утверждают, что между сторонами есть только разногласия по вопросу цены за поставляемое сырье с учетом его калорийности.

Ранее Белоруссия неоднократно требовала от России снизить для нее цену на газ, однако добиться скидки не удалось. Российский президент Владимир Путин в мае заявил, что стоимость сырья экономически обоснованна. Он напомнил, что цена формируется на основе рыночной конъюнктуры с учетом затрат и инвестиций поставщиков.

Позднее «Газпром» заявил, что готов начать переговоры о пересмотре контракта только после урегулирования вопроса с долгом. При этом Москва не будет снижать цены в нынешнем году, а может рассмотреть вопрос об условиях поставок с 2021 года.

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