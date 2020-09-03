Президент Белоруссии Александр Лукашенко погрозил Литве и Польше за вмешательство во внутренние дела республики. Об этом сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что литовские власти часто критикуют Белоруссию, заявляя, что в стране обрушилась экономика и в целом все не так. «Я уже сказал: у вас было около четырех миллионов человек или даже больше в советские времена. Почему в такой продвинутой, реформированной стране, как Литва, не осталось людей? По-моему, там куча проблем, которые надо решать», — подчеркнул президент.

Лукашенко добавил, что белорусские власти не будут мириться и с появлением в Гродно польских флагов. «Уже в открытую заявляют: при распаде Белоруссии Гродненская область отойдет Польше. Да никуда она не отойдет. Никто не позволит развалить Белоруссию, и у нас для этого методов и мер предостаточно», — подчеркнул он.

2 сентября правительство Литвы утвердило план, направленный на поддержку белорусов. Он предусматривает оказание помощи «жертвам репрессий», содействие обучению белорусов в университетах Литвы, а также облегчение в получении виз. Финансовую поддержку гражданскому обществу Белоруссии окажет и Польша.

Ранее Лукашенко заявил, что власти страны ответят на санкционные меры «зажравшихся» Литвы и Польши, в том числе переориентирует грузовые потоки из литовских портов. Он отметил, что против республики ведется гибридная война и дипломатическая бойня, а Польша «спит и видит», как отобрать Гродненскую область.

Вильнюс подготовил санкционный список из 118 должностных лиц Белоруссии, обвинив их в причастности к фальсификации президентских выборов 9 августа и насилию в отношении участников массовых протестов. Варшава призывает Евросоюз ввести обширные санкции против Минска.