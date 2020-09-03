Украина ответила на обвинение Лукашенко в организации протестов

Министерство иностранных дел Украины ответило на обвинение в организации белорусских протестов, которое озвучил президент страны Александр Лукашенко. Заявление опубликовано на сайте МИД.

В нем говорится, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уже дал исчерпывающий ответ на упреки отдельных политиков о якобы вовлечении Киева в организацию протестов. Глава МИД подчеркнул, что Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Белоруссии. Однако Лукашенко высказал очередное безосновательное обвинение.

«Призываем наших белорусских друзей и партнеров не поддаваться на информационные провокации, чтобы не попасть в ловушку пропаганды и фейков. Не надо искать врагов там, где их нет», — заявил МИД Украины.

Ранее Лукашенко сказал, что Украина наравне с Польшей, Чехией и Литвой управляет протестами в Белоруссии.

Кулеба заявил в интервью, что Киев готов предпринять жесткие шаги в случае недружественных действий Минска.

Украина просила Белоруссию об экстрадиции бойцов ЧВК Вагнера, задержанных 29 июля. Минск утверждал, что они готовили массовые беспорядки в преддверие президентских выборов. Некоторые из них имели украинские паспорта и воевали в Донбассе. Минск отправил задержанных в Россию.