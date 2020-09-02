Стало известно о желании Лукашенко создать украинско-белорусский союз

Бывший президент Европейского совета и председатель Европейской народной партии (ЕНП) Дональд Туск заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в 2014 году предлагал создать украинско-белорусский союз с собой во главе. Интервью с ним опубликовал польский портал Onet.

«Я не говорил об этом раньше, так сложилось. Когда Минск занимался чем-то вроде посредничества между Евросоюзом, Россией и Украиной в те самые жаркие дни кризиса на Украине, Лукашенко позвонил мне, тогда я был еще премьер-министром, и прямо предложил убедить ЕС, что он может быть гарантом мирного решения украинской проблемы. И поддержать его идею белорусско-украинского союза с ним как президентом двух государств», — рассказал Туск.

По словам главы ЕНП, такое предложение прозвучало весной 2014 года. Лукашенко тогда намекал, что это единственный способ «остановить агрессивные намерения России», добавил он.

Ранее сообщалось, что США, Евросоюз и Великобритания задумались о введении санкций против Белоруссии.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются уже несколько недель. Первые акции жестко разгонялись, были задержаны журналисты, в том числе из России. Они рассказали об избиениях со стороны силовиков.