Киев ответил на слова Лаврова о 200 экстремистах с Украины в Белоруссии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил на слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о 200 натренированных экстремистах в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Эти данные он назвал «плодом болезненной фантазии», отметив, что Украина не вела и не будет вести никакой подрывной деятельности в Белоруссии.

Ранее Лавров заявил, что у России есть подтвержденные сведения, что деятельность по дестабилизации ситуации в Белоруссии ведется с территории Украины. В частности, есть данные примерно о 200 экстремистах, подготовленных для участия в белорусских событиях и находящихся в республике. Утверждается, что Москва и Минск готовы твердо отвечать на попытки «оторвать Белоруссию от России».

В Белоруссии три недели проходят акции против официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Акции протеста сопровождаются жестокими задержаниями.