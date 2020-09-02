Песков ответил на вопрос о военной базе России в Белоруссии

Вопрос о военной базе России в Белоруссии на повестке дня не стоит, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста кремлевского пула. Об этом сообщает ТАСС в среду, 2 сентября.

Разговоры вокруг возможности размещения в Белоруссии российской военной базы ведутся не первый год, однако Минск неоднократно заявлял о нецелесообразности этого. Так, в декабре прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «обычным фейком» информацию о якобы намерении российского руководства открыть новую базу в районе Бобруйска.

В октябре 2019-го в МИД Белоруссии назвали бессмысленным размещение на территории республики российской военной базы, так как это не изменит баланс сил в мире. В том же месяце в Кремле заявили, что у Минска и Москвы есть взаимные обязательства, которые компенсируют ее отсутствие.