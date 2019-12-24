Белоруссия открестилась от создания новой российской авиабазы

Белоруссия открестилась от идеи создания новой российской авиабазы на территории страны. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», пишет «Интерфакс».

По его словам, обсуждение этой возможности — «обычный фейк» и болтовня со стороны Москвы. «Речь шла о том, что якобы российское руководство намерено открыть новую базу, по-моему, в районе Бобруйска. (...) Вопрос: с военной точки зрения, зачем она нужна России вообще?» — задался вопросом президент Белоруссии.

В то же время Лукашенко выразил готовность разместить в стране российскую авиацию, отметив, что в Белоруссии пять военно-воздушных баз, на которых базируются самолеты. «Пожалуйста, сажайте под Минском 50 самолетов. Или под Витебском, пожалуйста, 20 самолетов. Не надо никаких баз строить», — резюмировал политик, добавив, что считает эту тему закрытой.

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В 2018 году президент Белоруссии объяснил ненужность российской авиабазы. Он подчеркнул, что время подлета самолетов из России — 3-4 минуты, а авиабаза, которую он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным, располагалась бы на границе. «Одна ракета — взлетно-посадочная полоса непригодна», — заявил белорусский политик.

Лукашенко неоднократно выражал сомнения в целесообразности размещения российской авиабазы в республике. В настоящее время на территории Белоруссии уже имеется ряд российских военных объектов, среди которых радиолокационная станция «Волга» в Ганцевичах и 43-й узел связи ВМФ России в Вилейке (Минская область).

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