Лавров заявил о 200 натренированных экстремистах с Украины в Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о подготовленных на Украине экстремистах для дестабилизации ситуации в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что у России есть подтвержденные сведения, что деятельность по дестабилизации ситуации в Белоруссии ведется с территории Украины. В частности, есть данные примерно о 200 экстремистах, подготовленных для участия в белорусских событиях и находящихся в республике. Утверждается, что Москва и Минск готовы твердо отвечать на попытки «оторвать Белоруссию от России»

В то же время Лавров выразил обеспокоенность тем, что некоторые российские журналисты в Белоруссии подвергались задержаниям, в том числе, по его словам, неаккуратным.

27 августа российский президент Владимир Путин заявил, что по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко в России был сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который в случае необходимости окажет помощь соседней стране. Это будет сделано в случае, если ситуация в Белоруссии выйдет из-под контроля.

В Белоруссии три недели продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Сам Лукашенко утверждает, что за протестами стоит Запад. Он также пообещал сохранить общее с российским коллегой Владимиром Путиным отечество, которое, по его словам, простирается от Бреста до Владивостока.