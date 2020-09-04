Тихановская предрекла Белоруссии бесконечные протесты

Бывшая соперница действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко Светлана Тихановская предрекла, что протестные акции в Белоруссии не прекратятся и будут бесконечными. Об этом она сообщила NHK.

По ее словам, люди, выходившие на протестные акции в Белоруссии, являются «силой», которая оказывает давление на Лукашенко.

Кроме того, Тихановская выразила обеспокоенность из-за связей белорусского президента с Россией. Представитель оппозиции опасается, что Москва может вмешаться в дела республики.

Она также прокомментировала предложение Лукашенко о проведении повторных президентских выборов после внесения изменений в Конституцию. По ее мнению, до обсуждения конституционных поправок необходимо провести еще одно голосование. Тихановская пояснила, что народ не примет предложение президента.

Ранее Тихановская отреагировала на заключение договоренностей между президентом страны и премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Экс-кандидат отметила, что новая власть в Минске вряд ли их признает. Причина этому, по ее словам, состоит в том, что народ отказал в доверии Лукашенко.

В Белоруссии почти месяц продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Тихановская находится в Литве. Белорусские власти возбудили уголовное дело по факту создания Координационного совета оппозиции по статье о захвате власти.