Лукашенко отказался считать протесты сложной обстановкой в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался считать проходящие в стране протесты сложной обстановкой. Об этом он заявил при назначении новых руководителей местных органов власти в Гомельской области, передает БЕЛТА.

«Я все пытаюсь осмыслить обстановку в стране и все время прихожу к выводу: когда выезжаешь за кольцевую дорогу, жизнь меняется разительно. Поэтому говорить о том, что у нас большие проблемы и сложности, было бы просто смешно», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что в Гомельской области «жизнь совсем другая, нежели в Минске». «И то в Минске она отличается от вашей только в воскресенье», — добавил президент.

Лукашенко сказал, что новые назначенцы, приехав в столицу, наверняка не заметили в ней ни цветных революций, ни катастроф. «Есть определенные люди, которым уже публично, демонстративно не нравится то, что происходит в стране. Они были и в прошлые выборы, но особенность состоит в том, что тогда они мирно воспринимали свое поражение», — пояснил глава республики.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Крупные акции проходят по воскресеньям. 23 августа, по оценкам СМИ, в них приняли участие до 250 тысяч человек.