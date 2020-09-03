Тихановская отреагировала на заключенные Лукашенко и Мишустиным договоренности

Соперница Александра Лукашенко на прошедших в августе президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская отреагировала на заключение договоренностей между президентом страны и премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Экс-кандидат отметила, что новая власть в Минске вряд ли их признает. Слова Тихановской передает Telegram-канал «Пул первой».

«Я всегда говорила и повторяю, что суверенитет не может быть предметом переговоров или торга. Я сомневаюсь, что любые решения и договоры, которые могут быть подписаны Лукашенко, будут признаны новым правительством», — заявила оппозиционер. Причина этому, по ее словам, состоит в том, что народ отказал в доверии Лукашенко.

Переговоры белорусского президента и российского премьера прошли 3 сентября в Минке. По словам Мишустина, на них был достигнут прогресс во многих вопросах, в том числе касаемо создания союзного государства. Кроме того, Россия и Белоруссия договорились о ценах на нефть и газ, однако подробности этой сделки раскрыты не были.