Лукашенко рассказал о купании в купели с Путиным и Медведевым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко показал российскому премьер-министру Михаилу Мишустину картины, на которых изображена его малая Родина. Видеозапись опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко продемонстрировал картины, где изображен дом, в котором он рос и школа, где он учился.

Кроме того, он рассказал о купели, которую его дед построил в 1917 году. В ходе встреч с российскими лидерами Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым Лукашенко купался в этой купели.

Ранее Лукашенко рассказал о своих отношениях с Путиным. Российского коллегу он назвал своим старшим братом и по возрасту, и по политическому весу. Также Лукашенко заявил, что старший брат должен всегда поддерживать младшего, потому что так было принято в деревне, где он вырос.