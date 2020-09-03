Россия и Белоруссия договорились по оплате нефти и газа

Россия и Белоруссия договорились по вопросу оплаты энергоносителей на переговорах в Минске. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление российского премьер-министра Михаила Мишустина.

Глава правительства России не раскрыл подробности достигнутых договоренностей, однако заявил, что Москва заинтересована в углублении сотрудничества с Минском и наполнении его новым содержанием.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале августа 2020 года назвал российские цены на энергоносители для республики несправедливыми. Минск неоднократно высказывал недовольство проведением Москвой налогового маневра, подразумевающего постепенное обнуление экспортной пошлины, поскольку тот приводит к удорожанию топлива для Белоруссии. В настоящее время республика закупает российскую нефть по более низким внутренним ценам.

Кроме того, с начала 2020 года Лукашенко требует от России предоставить скидку и на газ. По словам президента республики, сейчас Белоруссия закупает газ по более высоким ценам, чем европейские покупатели. У Минска образовалась задолженность за топливо перед «Газпромом» в 273 миллиона долларов, однако белорусская сторона не признает наличие долга. По ее версии, разница в цифрах возникла из-за расхождений в методике учета топлива.