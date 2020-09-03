Долг Белоруссии перед Россией за газ вырос до 328 миллионов долларов. Об этом сообщил глава Минэнерго России Александр Новак по итогам российско-белорусских переговоров в Минске, передает БЕЛТА.

Он рассказал, что стороны договорились урегулировать вопрос о взаиморасчетах за уже поставленный газ. «Здесь необходимо провести сверку. Есть, с одной стороны, задолженность в размере 328 миллиона долларов за поставки газа. В том числе есть предоплата в размере 101 миллиона долларов», — пояснил Новак.

На вопрос о том, будет ли в 2021 году для Белоруссии снижена цена на газ (сейчас тысяча кубометров природного газа стоит республике 127 долларов — прим. «Ленты.ру»), Новак ответил, что эти вопросы должны решаться на уровне компаний.

Переговоры, о которых идет речь, прошли в четверг, 3 сентября. Поначалу подробности достигнутых договоренностей не раскрывали, отмечая только, что Москва заинтересована в углублении сотрудничества с Минском и наполнении его новым содержанием.