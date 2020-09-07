Россия поставила Белоруссии срок возвращения долга за газ

Белоруссия может погасить перед Россией образовавшийся долг за газ в течение месяца. Такой срок для возвращения денег поставил министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС.

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«Принципиально договорились, что коллеги погасят. И у них сейчас идет работа в этом направлении по сверке задолженности, по взысканию источников для того, чтобы долг погасить», — сказал министр и допустил, что задолженность смогут устранить и раньше срока. Одновременно Новак указал, что для этого необходимо решить множество технических вопросов.

Ранее в сентябре стало известно, что долг Минска снова увеличился и теперь составляет 328 миллионов долларов. «В том числе есть предоплата в размере 101 миллиона долларов», — уточнял Новак после переговоров в Минске.

В то же время у Белоруссии постепенно заканчиваются деньги. За месяц власти потратили 15 процентов золотовалютных резервов, опустившихся до 7,4578 миллиарда долларов. Деньги начали заканчиваться на фоне массовых протестов из-за результатов президентских выборов в республике.