Россия захотела продавать белорусский бензин вместо Литвы

Россия захотела продавать производимые в Белоруссии бензин и другие нефтепродукты, которые сейчас реализуются через литовские порты. О намерениях Москвы рассказал министр энергетики Александр Новак, слова которого приводит ТАСС.

«Да, этот вопрос также сегодня обсуждался в рамках переговоров. Российская сторона заинтересована в том, чтобы нефтепродукты, которые сегодня реализуются через третьи страны, — у нас есть возможности обеспечить реализацию этих нефтепродуктов через Санкт-Петербург, через Усть-Лугу, то есть через российские порты», — отметил Новак.

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По его словам, вопрос обсуждался на встрече премьер-министров двух стран — Михаила Мишустина и Романа Головченко. Теперь сторонам необходимо проработать экономические условия сотрудничества, в том числе между портами и нефтетранспортными компаниями.

В конце августа президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил о возможности ответить на готовящиеся Польшей и Литвой санкции в отношении Минска перенаправлением экспортных потоков нефтепродуктов с Литвы на Россию и другие альтернативные направления. По задумке Лукашенко, в этом случае доходов лишатся литовские порты и транспортные компании, зарабатывающие на транзите энергоресурсов через территорию балтийской страны.

Россия уже высказывала заинтересованность в подобном развитии событий. В 2017 году президент Владимир Путин поручил Минэнерго проработать этот вопрос.