Лукашенко заявил о развернутой на границе армии из-за угроз НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти развернули практически половину белорусской армии на границе с Литвой и Польшей из-за угроз со стороны НАТО. Об этом пишет БЕЛТА.

«Фактически взяли под контроль западные границы с Литвой и Польшей. И, как я часто говорю, фактически окружили Гродно, чтобы противостоять этим угрозам. Наверное, эта демонстрация дала свой результат», — сказал глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что спокойной жизни у Белоруссии не будет, но власти полны решимости отстоять суверенитет и независимость государства.

Ранее 3 сентября Лукашенко погрозил Литве и Польше за вмешательство во внутренние дела республики. «Никто не позволит развалить Белоруссию, и у нас для этого методов и мер предостаточно», — рассказал он.

2 сентября правительство Литвы утвердило план, направленный на поддержку белорусов. Он предусматривает оказание помощи «жертвам репрессий», содействие обучению белорусов в университетах Литвы, а также облегчение в получении виз. Финансовую поддержку гражданскому обществу Белоруссии окажет и Польша.

Ранее Лукашенко заявил, что власти страны ответят на санкционные меры «зажравшихся» Литвы и Польши, в том числе переориентируют грузовые потоки из литовских портов. Он отметил, что против республики ведется гибридная война и дипломатическая бойня, а Польша «спит и видит», как отобрать Гродненскую область.

Вильнюс подготовил санкционный список из 118 должностных лиц Белоруссии, обвинив их в причастности к фальсификации президентских выборов 9 августа и насилию в отношении участников массовых протестов. Варшава призывает Евросоюз ввести обширные санкции против Минска.