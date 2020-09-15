Украина не признала победу Лукашенко на президентских выборах

Верховная Рада Украины признала президентские выборы в Белоруссии нелегитимными. Об этом свидетельствуют данные голосования за проект соответствующего постановления, опубликованные на сайте парламента.

За принятие документа проголосовали 228 из 345 депутатов, 28 высказались против, воздержались — 21, не голосовали — 68. Парламентарии, таким образом, не признали победу Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии.

Ранее посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим заявил, что пока рано прогнозировать дальнейшее развитие двусторонних отношений. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в то же время выразил обеспокоенность сближением Белоруссии с Россией.

В августе президент Украины Владимир Зеленский дал совет Лукашенко, порекомендовав ему провести повторные выборы президента. «Я бы определенно сказал: "В течение месяца будет новое голосование. И я участвую в новых выборах. Кто еще хочет участвовать — вперед!"» — сказал украинский лидер. В Белоруссии открестились от «заезженных» советов, отметив, что в сложившейся ситуации хотели бы в первую очередь ощутить поддержку.

Протесты в Белоруссии продолжаются шестую неделю. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать в стране по методичкам цветных революций, а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и с Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.