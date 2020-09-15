Украина обеспокоилась ослаблением Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко является гарантией того, что белорусская территория не будет использоваться Россией против Украины. Об этом в интервью испанской газете El Mundo рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«У нас было много гарантий [от Минска], что территория Белоруссии не будет использоваться Россией против Украины. Если Лукашенко ослабнет, эти гарантии перестанут существовать», — обеспокоился Кулеба.

15 сентября Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о необходимости «теснее держаться с нашим старшим братом», отметив, что русские и белорусы «фактически один народ».

В августе Лукашенко пообещал, что никогда с территории Белоруссии русские не придут на Украину, тем более с оружием. «У меня внутри — это моя граница. И границу мою буду защищать только я. Ни россияне, какие бы они ни были, ни американцы, ни французы. Только мы», — подчеркнул он.

Протесты в Белоруссии продолжаются шестую неделю. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать в стране по методичкам цветных революций, а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.