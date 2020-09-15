Тихановская поразмышляла о будущем «диктаторского режима» Лукашенко

Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что после выборов белорусы объединились в «беспрецедентное массовое движение за демократию». Об этом она написала в авторской статье для газеты The Washington Post.

«Чем сильнее диктатор Александр Лукашенко пытается сохранить свою власть, тем больше она ослабевает», — считает Тихановкая. По ее словам, белорусы продолжают выходить на демонстрации, несмотря на давление со стороны силовиков, а также ложь и пропаганду.

«Вопреки утверждениям государственной пропаганды, время на нашей стороне. Этот режим — колосс на глиняных ногах. То, что казалось вечным, исчезнет в мгновение ока. Все, что нам нужно сделать, это держаться вместе. Вопрос не в том, победим ли мы. Мы уже победили. Режим пытается украсть у нас эту победу. Не получится», — поразмышляла Тихановская о политическом будущем страны.

Ранее 14 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуацию с акциями протеста в стране необходимо обсудить в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. «Это нам урок, не только Белоруссии и России, но и нашим постсоветским республикам», — выразил уверенность глава государства.

Протесты в Белоруссии продолжаются шестую неделю. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать в стране по методичкам «цветных революций», а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.