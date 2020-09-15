Цепкало заявил о подготовке документов по Лукашенко для Гааги

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в ходе онлайн-трансляции на своем Youtube-канале заявил, что группа иностранных юристов готовит документы для привлечения Александра Лукашенко в ответственности в международном суде в Гааге.

По словам Цепкало, сейчас ведется работа по сбору свидетельств пострадавших от действий силовиков во время протестов в первые дни после президентских выборов. «Эти документы и факты будут представлены в международных судах… Эти все факты будут представлены в международном суде в Гааге», — сказал политик, рассчитывая, что в рамках этой работы Лукашенко будет привлечен к ответственности.

Кроме того, Цепкало отметил, что «будет более чем достаточно», если Европа введет персональные санкции только против Лукашенко и его семьи. По его мнению, они должны касаться коммерческих организаций и финансовых фондов, осуществляющих «транзакции по доверительному управлению со стороны Лукашенко». «Любые финансовые транзакции этих людей будут замораживаться. Это будет не только распространяться на зарубежную территорию, но и на сделки с карточками (безналичные расчеты — Примечание «Ленты.ру») внутри Республики Беларусь», — пояснил политик.

Ранее Валерий Цепкало назвал действующего главу государства Александра Лукашенко преступником, «который осуществил силовой захват власти». По словам политика, цель оппозиции — убрать Лукашенко. Цепкало считает, что он утратил легитимность и сейчас его поддерживают «часть чиновников и три кольца охраны вокруг Дворца независимости».

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.