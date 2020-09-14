Президент Украины Владимир Зеленский предрек Белоруссии Майдан, если власти республики не пойдут на диалог с народом. Об этом сообщает газета Wiener Zeitung.

Украинский лидер отметил, что поддерживает белорусский народ. «Люди борются за мир и демократию, без агрессии и насилия. Никто не бросает камни, никто не поджигает здания. Власти жестоко обходятся со многими демонстрантами. Для меня важно, чтобы не было кровавой бани», — сказал Зеленский.

Глава Украины также отметил, что в Белоруссии нет «символического лидера, вокруг которого могли бы сплотиться люди».

В августе президент Зеленский дал совет белорусскому коллеге Александру Лукашенко. Он порекомендовал ему провести в короткие сроки повторные выборы президента в республике. «Я бы определенно сказал: "В течение месяца будет новое голосование. И я участвую в новых выборах. Кто еще хочет участвовать — вперед!"» — сказал Зеленский. В Минске открестились от «заезженных» советов Зеленского, отметив, что в сложившейся ситуации хотели бы в первую очередь ощутить поддержку.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов.