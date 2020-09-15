Уход Лукашенко с поста президента назвали вопросом времени

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что уход лидера республики Александра Лукашенко с поста президента является вопросом времени. Об этом она написала в авторской статье для газеты The Washington Post.

Тихановская по-прежнему отказывается признавать объявленные ЦИК Белоруссии официальные результаты голосования на президентских выборах. Она заявила о намерении оппозиции продолжать проводить в стране акции протеста. «Мы настаиваем на мирном протесте и отказываемся применять насилие <...> У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и его уход из власти — это лишь вопрос времени», — сказала она.

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Оппозиция Белоруссии признает международное сообщество прекратить сотрудничать с режимом и ввести санкции в отношении физических лиц, «подделавших результаты выборов и совершивших преступления против сограждан», подчеркнула Тихановская.

Ранее Тихановская призвала граждан вступать в Координационный совет (КС) оппозиции. Она заявила, что совет был создан для восстановления законности и выхода из политического кризиса. Большинство членов его президиума либо брошены за решетку, либо покинули страну. Однако КС продолжает работать, поскольку остановить «солидарность и стремление народа к правде и справедливости» невозможно.

После президентских выборов в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов, начались массовые протесты. Демонстранты требуют отставки президента страны и проведения честных выборов, произошли столкновения с силовиками, в ходе которых пострадали десятки людей.