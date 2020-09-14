Тихановская обратилась к Путину

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину. Ее обращение опубликовал в своем Telegram-канале портал Tut.by.

Тихановская считает, что любые договоренности, принятые на встрече в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, не будут иметь силы, так как он не является легитимным лидером страны. Она заявила, что оппозиция пересмотрит все соглашения, заключенные по итогам сочинских переговоров, в случае прихода к власти.

Лидеры двух стран встретятся в резиденции Бочаров ручей. Журналистов там не будет, переговоры пройдут в формате «один на один».

Президенты обсудят тему реструктуризации госдолга Белоруссии перед Россией, вопросы интеграции в рамках договора о Союзном государстве, совместные проекты в энергетике. Подписания документов не планируется.

Встреча двух лидеров пройдет на фоне массовых протестов в Белоруссии, которые начались после президентских выборов 9 августа. Демонстранты требуют проведения честного голосования.