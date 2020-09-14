Лукашенко и Путин проведут переговоры в формате «один на один»

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 14 сентября проведут переговоры в Сочи в формате «один на один». Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой пресс-службу белорусского лидера.

Президенты двух стран обсудят текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, союзные отношения, международную проблематику и ситуацию в регионе, отмечает издание.

Ранее стало известно, что Лукашенко вылетел в Россию. Темой переговоров должны стать совместные проекты в энергетике, реструктуризация госдолга Белоруссии перед Россией, интеграция в рамках договора о Союзном государстве.

Кремль сообщал, что подписание документов, пресс-конференция или заявления для прессы по итогам переговоров не планируются.

Встреча двух лидеров пройдет на фоне массовых протестов в Белоруссии, которые начались после президентских выборов 9 августа.