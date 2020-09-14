Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с Владимиром Путиным. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко и Путин 14 сентября встретятся в Сочи. Сообщалось, что президенты обсудят совместные проекты в энергетике, реструктуризацию госдолга Белоруссии перед Россией, а также интеграцию в рамках договора о Союзном государстве. Подписание документов, пресс-конференция или заявления для прессы по итогам переговоров не планируются.

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются больше месяца. Сам Лукашенко утверждает, что за происходящим стоит Запад.

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина из частной военной компании Вагнера. Власти заявили, что они готовили беспорядки в преддверии президентские выборов. Часть из них воевала в Донбассе и имеет украинское гражданство. Киев запросил их экстрадицию, однако 32 задержанных вернулись в Россию.