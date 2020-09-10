На Украине обеспокоились интеграцией России и Белоруссии

Посол Украины в Минске Игорь Кизим выразил обеспокоенность по поводу интеграции России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Опасения у него вызывает планирующийся визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву.

«Считаю, что будут стоять вопросы, в частности, интеграции. Если вчера Лукашенко заявил, что у них с Россией единая армия, о чем тут дальше говорить? Как далеко зайдет интеграция, это, конечно, нас беспокоит», — заявил дипломат. По словам Кизима, ранее Лукашенко давал Киеву гарантии, что белорусская граница будет мирной, однако сейчас украинские власти не уверены в этом.

Ранее сообщалось, что Лукашенко 14 сентября приедет в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что главы государств намерены обсудить тему реструктуризации госдолга Белоруссии перед Россией. Кроме того, «на уровне экспертов и различных ведомств не прекращается работа по актуальным вопросам», обсуждаются проблемы торгово-экономических отношений и будущего интеграции.