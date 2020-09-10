Лукашенко заявил об успехе в решении проблем между Белоруссией и Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об успехе в решении накопившихся проблем между его страной и Россией. Об этом он сказал на встрече с российским послом Дмитрием Мезенцевым, передает БЕЛТА.

«Думаю, что мы значительно продвинулись буквально в последние дни, может быть, пару недель, в решении тех проблем и задач, которые накопились между Беларусью и Россией. Хотелось бы, чтобы эта динамика была сохранена», — отметил Лукашенко.

Мезенцев поздравил белорусского лидера с прошедшим днем рождения и подарил ему книгу с топографическими картами Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний 1866 года.

Ранее сообщалось, что Лукашенко 14 сентября приедет в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что главы государств намерены обсудить тему реструктуризации госдолга Белоруссии перед Россией. Кроме того, «на уровне экспертов и различных ведомств не прекращается работа по актуальным вопросам», обсуждаются проблемы торгово-экономических отношений и будущего интеграции.