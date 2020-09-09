Появились подробности визита Лукашенко в Россию

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву может состояться на следующей неделе. Подробности его рабочей поездки в Россию раскрыл Telegram-канал «Пул Первого».

«В интернетах много разных дат и "ближайших дней" фигурировало. Так вот, в президентском окружении разговоры о следующей неделе. И все приметы конкретной подготовки», — говорится в сообщении.

Анонимный источник РИА Новости подтвердил данную информацию. По сведениям агентства, Лукашенко приедет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 14 сентября.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что помимо прочего лидеры обсудят тему реструктуризации госдолга Белоруссии перед Россией. Он заявил, что «на уровне экспертов и различных ведомств не прекращается работа по актуальным вопросам». Так, обсуждаются проблемы торгово-экономических отношений и будущего интеграции.

3 сентября Лукашенко объявил о решении наболевших вопросов в отношениях с Россией. При этом, по его словам, окончательно все прояснится во время его визита в Москву.