Лукашенко в ближайшие дни приедет в Москву

Визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву можно ожидать уже в ближайшие дни. Сроки приезда политика обозначил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 7 сентября.

По его словам, подготовка встречи лидеров двух стран находится в активной стадии. При этом он опроверг информацию в СМИ о том, что Лукашенко приедет в российскую столицу 13 сентября.

3 сентября президент Белоруссии объявил о решении наболевших вопросов в отношениях с Россией. При этом, по его словам, окончательно все точки над i будут расставлены во время его визита в Москву.

30 августа президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой, в ходе которого была достигнута договоренность о встрече в российской столице.

В начале прошлого месяца Лукашенко в одном из интервью назвал Владимира Путина своим старшим братом и по возрасту, и по политическому весу.