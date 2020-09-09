Раскрыта тема переговоров Лукашенко и Путина

Раскрыта тема переговоров белорусского лидера Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина на предстоящей встрече в Москве. Ее назвал ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, помимо прочего лидеры обсудят тему реструктуризации госдолга Белоруссии перед Россией.

«Сейчас, в условиях, когда, Белоруссия переживает такие непростые дни, это общение приобретает еще большую актуальность и важность», — сказал Песков.

Песков заявил, что «на уровне экспертов и различных ведомств не прекращается работа по актуальным вопросам». Так, обсуждается вопрос белорусских долгов, вопросы дорожной карты по интеграции, вопрос цен на энергоресурсы, которые поставляются в Белоруссию. В том числе изучается вопрос будущего интеграции и «целый комплекс торгово- экономических отношений».

Ранее Лукашенко предрек крушение России в случае краха Белоруссии. По его словам, протесты координируются через соцсети. «Все это глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь», — заявил он.

В Белоруссии пятую неделю продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, прошедших 9 августа. Согласно официальным результатам Лукашенко набрал 80 процентов голосов.