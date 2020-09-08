Лукашенко предрек крушение России после Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек крушение России в случае краха Белоруссии. Об этом он заявил в интервью российским СМИ, передает Telegram-канал RT.

По словам Лукашенко, протесты координируются через соцсети. «Все это глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь», — заявил он.

Как отметил Лукашенко, он предупредил российского лидера Владимира Путина, что «этому противостоять нельзя». «Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия», — сказал он.

Ранее сообщалось, Лукашенко заявил, что за организацией протестов стоят американцы, которые «целят в Россию». Он призвал российских коллег не расслабляться.

В Белоруссии пятую неделю продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов.