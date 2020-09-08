Лукашенко обвинил в белорусских протестах американцев и «буржуйчиков»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил американцев и «буржуйчиков» в том, что происходит в стране. Об этом рассказал корреспондент телеканала «Россия-1» Евгений Рожков, который участвовал в интервью с белорусским лидером, передает ТАСС.

По словам Рожкова, Лукашенко спросили, кто, на его взгляд, заинтересован в поддержке протестного движения в Белоруссии. Президент считает, что за происходящим в первую очередь стоят США, которые действуют через специальные центры в Польше и Чехии. Вторая причина заключается в том, что «в Белоруссии выросло два новых поколения и сформировался небольшой класс буржуйчиков, которые хотят власти».

Ранее сообщалось, что во время интервью российским журналистам Лукашенко признал, что «немного пересидел» в президентском кресле, однако только он сейчас может защитить Белоруссию.

Лукашенко заявил, что четверть века обустраивал страну и «просто так» не уйдет. «К тому же если я уйду, моих сторонников будут резать!» — предупредил он.

В Белоруссии пятую неделю продолжаются протесты. Граждане требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, освобождения всех задержанных и наказания силовиков за применение насилия против демонстрантов.