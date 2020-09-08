Лукашенко признал себя «немного пересидевшим» в кресле президента

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, возможно, слишком долго занимает кресло главы государства. Об этом он заявил в интервью российским СМИ, цитата опубликована в Telegram-канале российской журналистки Ольги Скабеевой.

Президент признал себя «немного пересидевшим» на своей должности, которую он занимает уже пятый срок подряд. «Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Но только я сейчас могу защитить Беларусь», — подчеркнул он.

Очевидно, говоря о защите страны, Лукашенко отсылает к своим заявлениям о том, что протесты в Белоруссии финансируются и координируются из западных стран, преимущественно из Польши, Чехии, Литвы и Украины, с целью организовать «цветную революцию».

31 августа Лукашенко на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало предложил ему включиться в работу над новым, третьим вариантом Конституции, которым уже занимаются представители власти. Впервые о том, что такой проект будет готовиться, он заявил 17 августа.

По словам президента, новые выборы главы государства, которых требует оппозиция, возможны только после появления нового главного закона страны. «Приходите, садитесь — и работаем над конституцией. Выносим на референдум, принимаем конституцию, и я вам свои полномочия по конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!», — сказал он тогда, обращаясь к протестующим.

После встречи Лукашенко с Сукало Координационный совет оппозиции Белоруссии заявил, что готов участвовать в работе над новой конституцией. Однако представители протестного движения заявили, что для выхода из кризиса власти необходимо включиться в диалог и по другим требованиям недовольных. Позже один из лидеров протеста, бывшая соперница Лукашенко на выборах президента Светлана Тихановская выразила мнение, что сначала необходимо все же провести новые выборы, поскольку люди не примут предложения президента.

О привлечении представителей оппозиции к работе над новой Конституцией с тех пор так и не сообщалось.

Протесты в Белоруссии продолжаются пятую неделю подряд, люди требуют отставки действующего руководства страны, проведения новых выборов президента, освобождения всех, кто был задержан за участие в митингах против власти, а также наказания для силовиков, жестко разгонявших первые протесты и пытавших заключенных. Действующий президент Лукашенко считает, что протест проплачен и организован Западом, а люди сами бросались на ОМОН. Требования протестующих отстаивает Координационный совет оппозиции.