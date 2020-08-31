Оппозиция Белоруссии оказалась готова менять Конституцию

Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии оказался готов обсуждать с властями вопрос изменения конституции. Об этом заявил член президиума КС, юрист Максим Знак, передает РИА Новости.

Тем не менее оппозиционеры уверены, что действующее правительство не будет проводить кардинальную реформу основного закона страны и не примет во внимание аспекты, о которых говорили кандидаты в президенты во время предвыборной кампании.

«Мы не знаем, о какой реформе вообще идет речь, а речь о ней идет с 2016 года. Сегодня была информация, что уже есть третий вариант конституции. Если будет показано, какой вариант конституции планируется принять, то можно обсуждать, какие проблемы он может решить», — подчеркнул член КС.

По его словам, конституционная реформа должна сопровождаться решением других вопросов для преодоления кризиса в стране. «То есть политзаключенные не снимаются с повестки дня, наказание за то, что произошло с точки зрения насилия, не снимается с повестки дня», — пояснил юрист.

17 августа президент Александр Лукашенко заявил, что новые президентские выборы в стране возможны, но только после того, как появится новая конституция. «Приходите, садитесь — и работаем над конституцией. Выносим на референдум, принимаем конституцию, и я вам свои полномочия по конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!» — сказал он.

Конституция Белоруссии была принята в 1994 году. В 1996-м по итогам референдума в нее были внесены изменения, предусматривающие перераспределение полномочий в пользу исполнительной власти и президента. В 2004 году по итогам референдума из конституции было исключено положение, ограничивающее число сроков пребывания одного человека на посту президента.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выбора президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов.