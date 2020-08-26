Белорусская оппозиция объявила спорным статус нового правительства

Члены президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и Павел Латушко объявили о спорном статусе нового правительства. Их обращения размещены в Telegram-канале организации.

По словам Колесниковой, назначение правительства невозможно до церемонии инаугурации. Кроме того, премьер-министр назначается президентом с согласия Палаты представителей — только после этого может быть сформирован состав нового правительства. «На текущий момент новое правительство назначено президентом с нарушением законодательства. Статус правительства спорный», — заявила она.

Латушко добавил, что граждане Белоруссии имеют право отозвать мандаты у депутатов Палаты представителей или местных советов, которые не выполняют свои обязательства и утратили доверие избирателей. «Процедуру отзыва уже начали многие избиратели», — добавил оппозиционер.

19 августа президент Алексадр Лукашенко переназначил Романа Головченко на должность премьер-министра республики и заново утвердил состав правительства.

Правительство Белоруссии вместе с премьером сложило полномочия 17 августа в соответствии со статьей 106 Конституции и статьей 9 закона «О Совете Министров Республики Беларусь». Согласно ему, после официального оглашения итогов выборов президента избранный глава государства должен заново назначить главу правительства и всех министров. Он может внести изменения в состав кабмина.

В новом составе свои посты сохранили все министры, заместители премьера и первый вице-премьер, а также главы госкомитетов.