Лукашенко переназначил премьера и правительство Белоруссии

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко переназначил Романа Головченко на должность премьер-министра республики и заново утвердил состав правительства. Об этом сообщает БЕЛТА.

Указ подписан в среду, 19 августа, теперь он подлежит согласованию с Палатой представителей Национального собрания.

Правительство Белоруссии вместе с премьером сложило полномочия 17 августа в соответствии со статьей 106 Конституции и статьей 9 закона «О Совете Министров Республики Беларусь». Согласно нему, после официального оглашения итогов выборов президента избранный глава государства должен заново назначить главу правительства и всех министров. Он может внести изменения в состав кабмина.

В новом составе свои посты сохранили все министры, заместители премьера и первый вице-премьер, а также главы госкомитетов.

Последний раз правительство Белоруссии обновлялось 4 июня, тогда же его возглавил Роман Головченко. Лукашенко объяснил отправку кабмина в отставку приближающимися президентскими выборами и отметил, что делал это «всегда после регистрации действующего президента в кандидаты», то есть себя.

Жители Белоруссии протестуют уже вторую неделю против итогов выборов 9 августа, на которых Лукашенко одержал разгромную победу над лидером оппозиции Светланой Тихановской, набрав около 80 процентов голосов. Десятки крупнейших предприятий страны объявили забастовку, люди требуют провести новые выборы, отправить действующее руководство страны в отставку и привлечь силовиков к ответственности за жестокие разгоны и пытки заключенных. Лукашенко считает, что протест проплачен с Запада, а действия МВД считает оправданными. Евросоюз единогласно отказался признать его победу.