Швеция заморозила помощь Белоруссии в размере трех миллионов долларов

Министр по вопросам международного сотрудничества Швеции Петер Эрикссон сообщил, что правительство страны замораживает часть помощи Белоруссии. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, деньги предназначались на две программы в области сотрудничества с Центральным банком Белоруссии и поддержки бизнес-сообщества страны. Как отметил Эрикссон, Швеция захотела оказать помощь гражданскому обществу: «Тем, кто сейчас находится на улицах и требует перемен. Поэтому мы сейчас замораживаем небольшую часть», — добавил он.

Как отмечается, на первую программу о сотрудничестве с ЦБ республики Швеция выделила 2,6 миллиона долларов, а на вторую, о поддержке бизнес-сообщества Белоруссии — 347 тысяч долларов. Финансирование проектов немедленно прекратили, поступление средств заморожено.

Ранее 18 августа сообщалось, что министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провел телефонный разговор с главой МИД Швеции Анн Линде, стороны обсудили будущее сотрудничество Минска с Европейским союзом. Министры обсудили «поствыборную ситуацию в Белоруссии и вокруг нее», а также перспективы взаимодействия республики с ЕС и ОБСЕ.

В Белоруссии больше недели идут массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко получил свыше 80 процентов голосов. Акции жестко разгоняются, погибли два человека.