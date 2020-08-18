Белоруссия и Швеция обсудили перспективы сотрудничества Минска с ЕС

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провел телефонный разговор с главой МИД Швеции Анн Линде, стороны обсудили будущее сотрудничество Минска с Европейским союзом. Об этом во вторник, 18 августа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского МИД.

Министры обсудили «поствыборную ситуацию в Белоруссии и вокруг нее», а также перспективы взаимодействия республики с ЕС и ОБСЕ.

Кроме того, Макей созвонился с финским коллегой Пеккой Хаависто. Они также обменялись мнениями о ситуации в Белоруссии и дальнейшем взаимодействии.

Ранее 18 августа замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский призвал Евросоюз стать для Минска альтернативой России. «Конкретное предложение о таком сотрудничестве с Европой должно появиться, так как это единственный способ побудить белорусов», — подчеркнул дипломат.

Ведущие партии Европарламента в совместном заявлении назвали белорусского президента Александра Лукашенко персоной нон грата. На 19 августа запланирован чрезвычайный саммит ЕС, посвященный ситуации в постсоветской республике.

В Белоруссии больше недели идут массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко получил свыше 80 процентов голосов. Акции жестко разгоняются, погибли два человека.