Польша призвала Евросоюз стать для Белоруссии альтернативой России

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский призвал Евросоюз дать Белоруссии альтернативу сотрудничества с Россией, передает Polska Agencja Prasowa.

Представитель польского МИД отметил, что европейский альянс не должен ограничиваться только заявлениями и идеями о санкциях. По мнению Яблонского, Евросоюз должен «дать нечто большее», а именно предложить сотрудничество, которое может стать альтернативой российскому.

«Конкретное предложение о таком сотрудничестве с Европой должно появиться, так как это единственный способ побудить белорусов», — сказал дипломат. По его мнению, это также позволит президенту Белоруссии Александру Лукашенко сесть за стол переговоров с оппозицией.

Известно, что 19 августа состоится чрезвычайный саммит Евросоюза, где будут обсуждать ситуацию в Белоруссии.

Накануне, 17 августа, сообщалось, что власти Польши выделят дополнительные деньги на поддержку независимой прессы и неправительственных организаций в Белоруссии. Замминистра иностранных дел Марчин Пшидач заявил, что Польша много лет поддерживает независимые сообщества на территории соседнего государства, выделяя им средства. В 2019 году на эти цели было направлено 150 миллионов злотых (свыше 40 миллионов долларов), а в нынешнем сумма будет увеличена на четверть.

По официальным данным, на президентских выборах в Белоруссии 9 августа Лукашенко получил более 80 процентов голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — свыше 10 процентов. Больше недели в Белоруссии продолжаются массовые протесты граждан, не верящих в эти результаты. Акции жестко разгонялись с помощью спецсредств. Погибли два человека.

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