Соратница Тихановской назвала награждение силовиков оскорблением белорусов

Соратница оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова назвала оскорблением указ главы республики Александра Лукашенко о награждении силовиков «за безупречную службу». Об этом она заявила в эфире Euroradio, сообщает Telegram-канал радиостанции.

«Я лично это расцениваю как оскорбление всему белорусскому народу», — сказала Колесникова, добавив, что данное награждение является очень большим шагом к полицейскому государству.

Она призвала белорусов сопротивляться и не соглашаться, когда их пытаются «успокоить и задобрить», поскольку власть не изменится. «Они убивают собственных граждан, избивают и калечат тысячами жизни людей. Они должны за это ответить», — подчеркнула Колесникова.

Лукашенко ранее 18 августа наградил более 300 представителей силовых ведомств.

Колесникова была главой штаба экс-руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который сам хотел баллотироваться, но был арестован по обвинению в выводе сотен миллионов долларов за рубеж.

По официальным данным, на президентских выборах 9 августа Лукашенко получил 80 процентов голосов, Тихановская — 10 процентов. Больше недели в Белоруссии продолжаются массовые протесты граждан, не верящих в эти результаты. Акции жестко разгонялись с помощью спецсредств. Погибли два человека.