Лукашенко наградил силовиков за безупречную службу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении более 300 представителей силовых ведомств медалью «За безупречную службу» трех степеней. Об этом сообщает ТАСС.

Среди награжденных медалью «За безупречную службу I степени» заместитель командующего Внутренними войсками Хазалбек Атабеков.

17 августа Лукашенко объяснил избиения задержанных протестующих их агрессией в сторону правоохранителей. По его словам, граждан били, так как они «сами бросались на ментов».

В Белоруссии девятый день проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны и поддержали митингующих. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники. Лукашенко назвал забастовки «ножом в спину» власти.