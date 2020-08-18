Посол Белоруссии в Словакии подал в отставку в знак поддержки протестующих

Посол Белоруссии в Словакии, бывший помощник президента Игорь Лещеня подал заявление об отставке в знак поддержки протестующих. Об этом пишет Tut.by.

«Я действительно подал заявление об отставке. Это — логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки», — пояснил Лещеня.

Он добавил, что решение об отставке принимается лицом, его назначившим, то есть главой государства. Пока президент Александр Лукашенко не подписал соответствующий указ, сказал дипломат.

16 августа Лещеня выступил в поддержку граждан, которые вышли на протесты после выборов президента. «Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиении моих сограждан», — заявил дипломат. Он выразил солидарность с протестующими, чтобы их голос был услышан.

В Белоруссии девятый день проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники.