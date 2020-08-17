Два сотрудника МИД Белоруссии поддержали протестующих

Два сотрудника МИД Белоруссии устроили пикет на крыльце ведомства и поддержали протестующих, передает TUT.by.

Начальник историко-архивного отделения министерства Вячеслав Казаченок и замначальника управления Евразийской интеграции Елена Копанева вышли на пикет возле не главного, а нового здания МИД.

Казаченок заявил, что ему страшно за будущее и жизнь людей, он «рыдал вечерами» от рассказов задержанных, «переживших пытки». Сотрудник МИД призвал белорусских силовиков быть с народом и «прекратить геноцид», а также выступил за расследование всех фактов беззакония и судебного произвола.

Он заявил, что Александр Лукашенко «давно и безнадежно» оторвался от народа, и обратился к президенту с вопросом: «Почему не держите свое слово и не уходите с портфелем под мышкой?»

Казаченок рассказал, что министр иностранных дел Владимир Макей собрал сотрудников и заявил, что они давали присягу государству. Глава МИД дал понять, что если кто-то не согласен с госполитикой, то должен уволиться.

Участник пикета добавил, что опасается за свою жизнь, и попросил СМИ следить за его судьбой.

Ранее посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня поддержал участников мирных акций и заявил, что был шокирован историями о пытках и избиениях.