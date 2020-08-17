Лукашенко предупредил о превращении Белоруссии в кордон против России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о том, что начавшиеся после выборов главы государства протесты могут превратить страну в «санитарный кордон» против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление белорусского лидера перед коллективом Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

По словам Лукашенко, белорусов поставят в цепь от Вильнюса до Киева, чтобы продемонстрировать, что надо создать санитарный кордон между Россией и Западом. Он отметил, что фактически этот кордон будет направлен против России. Президент также добавил, что Россия может отреагировать на подобный шаг, и он бы не хотел этого.

Ранее Лукашенко заявил, что предлагал пересчитать голоса на прошедших 9 августа выборах, но оппозиция отказалась. По его словам, представители оппозиции сказали, что это уже неактуально, и потребовали проведения новых выборов.

По всей Белоруссии идут массовые протесты. В ходе столкновений задержаны оказались несколько тысяч человек, известно о сотнях пострадавших. Демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. По официальным данным, на выборах 9 августа действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов избирателей.