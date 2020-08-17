Эстония призвала Совбез ООН обсудить ситуацию в Белоруссии

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала обсудить ситуацию в Белоруссии на уровне Совбеза ООН. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщает Delfi.

Кальюлайд рассказала, что 17 августа обсудила с коллегами из Латвии, Литвы и Польши вопрос, как удержать белорусскую ситуацию в центре международного внимания. Эстонский лидер подчеркнула, что президентские выборы в постсоветской республике нельзя считать честными и свободными.

«Жители Белоруссии достойны демократического будущего. Эстония как член Совета Безопасности ООН работает во имя того, чтобы ситуация в Белоруссии была обсуждена в СБ при первой возможности», — заявила Кальюлайд.

Таллин также предложил поднять вопрос в Совете по правам человека ООН.

Ранее ведущие партии Европарламента в совместном заявлении назвали белорусского президента Александра Лукашенко персоной нон грата. Президент США Дональд Трамп оценил ситуацию в Белоруссии как ужасную.

По официальным данным, Лукашенко на выборах 9 августа получил 80 процентов голосов. В стране больше недели идут массовые протесты граждан, не согласных с этим. Акции жестко разгонялись. Погибли два человека.