Литва отказала Лукашенко в легитимности

Президент Литвы Гитанас Науседа отказался считать белорусского коллегу Александра Лукашенко легитимным главой государства. Об этом он заявил в эфире телеканала Sky News.

По его словам, Лукашенко нельзя называть легитимным президентом, поскольку в стране нет свободных демократических выборов. «Если мы будем пассивно наблюдать за происходящим, Белоруссия, возможно, будет полностью интегрирована в состав России. Мы — не только Литва, но и весь Евросоюз — заинтересованы в том, чтобы Белоруссия была стабильным, демократическим и суверенным государством», — подчеркнул литовский лидер. Москва заинтересована в том, чтобы иметь государство-сателлит, добавил он.

По мнению Науседы, в отношении Минска возможно применение санкций, если кризисную ситуацию, сложившуюся в стране после президентских выборов, не удастся разрешить мирным путем.

Ранее страны Прибалтики и Польша захотели стать посредниками в выходе Белоруссии из кризиса. Лидеры четырех стран призвали власти Белоруссии созвать национальный круглый стол примирения с участием представителей гражданского общества, немедленно прекратить применять силу против своих граждан, а также отпустить всех задержанных.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По официальным данным, победу на них одержал действующий глава государства с результатом более 80 процентов голосов. Несогласные с итогами выборов белорусы вышли на массовые протесты, которые сопровождались массовыми задержаниями и жесткими действиями силовиков.