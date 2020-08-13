Прибалтика и Польша захотели стать посредниками в выходе из белорусского кризиса

Страны Прибалтики и Польша захотели стать посредниками в выходе Белоруссии из кризиса, передает РИА Новости.

Президенты четырех государств выпустили совместное обращение, в котором заявили, что «изоляция — это не путь к процветанию и развитию». «Мы готовы предложить наше посредническое участие для достижения мирного урегулирования в Белоруссии и укрепления независимости и суверенитета Белоруссии», — сказано в документе.

Лидеры четырех стран призвали власти Белоруссии созвать национальный круглый стол примирения с участием представителей гражданского общества, немедленно прекратить применять силу против своих граждан, а также отпустить всех задержанных.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что белорусский народ пробуждается, его стремление к свободе стоит поддерживать. При этом президент Литвы Гитанас Науседа утверждал, что Вильнюс, Рига и Варшава уже разработали план помощи Белоруссии по выходу из политического кризиса.

В Белоруссии пятый день продолжаются массовые протесты против официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Задержаны почти семь тысяч человек, возбуждены десятки уголовных дел.