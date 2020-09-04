Лукашенко решили убедить в невозможности быть президентом

Президента Белоруссии Александра Лукашенко нужно убедить в невозможности быть главой государства. Такое мнение озвучил постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор в интервью журналу Foreign policy.

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«Он не может быть президентом страны в текущих обстоятельствах», — сказал он. Гилмор заметил, что, по мнению Лукашенко, «сфальсифицированные выборы с последующим жестоким подавлением народа — это приемлемо».

Постпред при ОБСЕ добавил, что по-прежнему глубоко обеспокоен якобы вмешательством России в Белоруссии с целью оказать поддержку Лукашенко.

Ранее стало известно, что США рассматривают введение санкций против семи граждан Белоруссии, которых считают ответственными за нарушения на выборах президента и массовое применение насилия против протестующих. Отмечалось, что задача американских властей — не просто «назвать и пристыдить» виновников произошедшего, а показать, что ответственные за искажение выборного процесса и насилие против мирных демонстрантов, выражавших свое право на свободу собраний и свободу слова, непременно будут привлечены к ответственности.

В Белоруссии уже более трех недель продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Сам Лукашенко утверждает, что за протестами стоит Запад.